TikTok предлагает присоединиться к «чемпионским» тренировкам знаменитых спортсменов

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:33:51+03:00

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Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok предлагает подготовиться к летнему сезону и запускает новую кампанию #марафонЗОЖ.

Платформа в партнерстве с ведущим спортивным телеканалом «Матч ТВ» и сетью фитнес-клубов World Class открывает своим пользователям возможность в домашних условиях заниматься фитнесом вместе с профессиональными тренерами и спортсменами. Присоединиться «чемпионские» тренировки в прямом эфире можно в официальном TikTok аккаунте @match.tv.

Тренировку пользователям TikTok тренировать проведет знаменитый тренер Мария Соколова. Вместе с пользователями платформы тренироваться будут фигуристки Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева, заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу Юлия Ушакова, а также российский гимнаст Артур Далалоян. Трансляцию проведет и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая также известна своими интенсивным тренировкам.

Кроме того, в рамках проекта #марафонЗОЖ самые эффективные упражнения гимнастка в своих аккаунтах покажут инструктор по йоге Татьяна Дудина, спортивный проект Rakamaka Fit, основательница сети студий стретчинга и фитнеса Самира Мустафаева, а также ведущие фитнес-эксперты Sistematela и dk.official.one.

Расписание прямых трансляций всех тренировок доступно на специальной странице в приложении TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU