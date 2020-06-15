2020-06-15T19:58:21+03:00
Экономика

Польша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская энергетическая компания ждет эти средства к 1 июля 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Польша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларовПольша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала дополнение к Ямальскому контракту с российской компанией «Газпром» и рассчитывает на возмещение переплаты в размере 1,5 миллиарда рублей. Возврата этих средств Варшава ожидает до 1 июля 2020 года

«Информируем вас о заключении приложения к Ямальскому контракту между PGNiG и «Газпром». «Газпром» должен погасить переплату PGNiG в размере 1,5 миллиарда долларов США, то есть примерно 6,2 миллиарда злотых. Мы ожидаем получения платежей от «Газпрома» до 1 июля 2020 года», - говорится в сообщении PGNiG, опубликованном на их странице в Twitter

PGNiG также отмечает возможность изменения цены на газ, поставляемый «Газпромом».

Напомним, после того как Варшава изменила топливное законодательство в соответствии с правилами Европейского союза, стране пришлось пересмотреть соглашение с российским Газпромом. В итоге польская сторона заявила, что не собираются повторно продлевать контракт на транзит российского газа, который действовал 25 сентября 1996 года и истекал 17 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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