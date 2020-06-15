В Краснодарском крае отремонтируют 236 детсадов, школ и спортзалов

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:26:36+03:00

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На Кубани пройдет масштабная реконструкция школ и детских садов: к началу учебного года здесь капитально отремонтируют учреждения образования в 42 муниципалитетах региона. На эти цели из областного бюджета выделяется 746,9 млн рублей.

- Проведение капитального ремонта запланировано в 126 школах и 86 детских садах, 24 спортивных залах, из которых 11 расположены в сельской местности, - сообщили «КП» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Во всех объектах строители отремонтируют кровлю и фасады, заменят окна, полностью обновят внутренний интерьер зданий и благоустроят территорию вокруг школ и детских садов. В некоторых районах школы не просто обновят, но еще и расширят: ремонт 12 общеобразовательных учреждений позволит дополнительно создать 600 учебных мест. В двух детских садах добавятся 330 мест для дошколят, в том числе 90 мест — в ясельных группах.

Ремонт уже идет полным ходом: на сегодняшний день работы завершились в 22 учреждениях образования Туапсинского, Апшеронского, Северского, Гулькевичского, Кавказского, Курганинского, Лабинского, Отрадненского и Славянского районов. Новые классы, просторные светлые группы и современные спортзалы в них примут примерно 5 тысяч детей.

В прошлом году за счет регионального бюджета на Кубани были отремонтированы 172 образовательных объекта. В этом году региональные власти решили увеличить финансирование и капитально реконструировать еще больше школ и детских садов.