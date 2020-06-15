2020-06-15T20:54:47+03:00
Политика

«Классическая игра на зрителя»: Косачев прокомментировал претензии США к аресту Уилана

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам предложил варианты выхода из сложившийся ситуации
Николай ПРЯХИНЕлена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Константин КосачевКонстантин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Суд признал виновным американца Пола Уилана в шпионаже и назначил наказание в виде 16 лет строгого режима. Госсекретаря США Майкла Помпео, в свою очередь, заявил, что Вашингтон возмещен таким решением и требует немедленного освобождения своего гражданина.

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал такую реакцию классической игрой на зрителя и «неким жестом по отношению к семье Уилана

«Ну, это классическая игра на зрителя, которая призвана доказать, что в России правосудия не существует, что конкретно против Уилана обвинения сфабрикованы, и что американская сторона все это считает правовым беспределом (…) Но это не более чем сотрясание воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной ситуации», - сказал он.

Косачев отметил, что сама по себе такая оценка «не выдерживает никакой критики, судебное разбирательство, а до этого следствие было тщательным, всесторонним, все его детали хорошо известны».

При этом политик не исключил поиск выхода из соответствующих ситуаций, но «в рамках известных конструкций, связанных с оказанием правовой помощи, выдачей осужденных, возможно, обменом этих обсужденных». «Есть много вариантов, кроме одного, абсолютно неприемлемого и недопустимого – подвергать сомнению и комментировать решение судебных инстанций», - заключил сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назвали новую дату церемонии вручения премии "Оскар-2021"
Турция объяснила перенос визита российской делегации
Вашингтон обвинил КНР и ВОЗ в разрастании коронавируса в пандемию
Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть более заразный
«Классическая игра на зрителя»: Косачев прокомментировал претензии США к аресту Уилана
В Краснодарском крае отремонтируют 236 детсадов, школ и спортзалов
Польша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сети
TikTok предлагает присоединиться к «чемпионским» тренировкам знаменитых спортсменов
Даты проведения Евровидения 2021: песенный конкурс состоится в мае
Российские истребители сопровождали бомбардировщики США и самолеты-разведчики НАТО
Открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте скончался
Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети
«Арктический фронт собьет высокие температуры»: Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришла жара
Путин сравнил с войной ситуацию с пандемией
После стрельбы в Москве возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Путин и Болсонару обсудили БРИКС и борьбу с коронавирусом
Экономист объяснил, чем опасно понижение зарплатных ожиданий
Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться
Майкл Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана
Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции