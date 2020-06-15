«Классическая игра на зрителя»: Косачев прокомментировал претензии США к аресту Уилана

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:54:47+03:00

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Суд признал виновным американца Пола Уилана в шпионаже и назначил наказание в виде 16 лет строгого режима. Госсекретаря США Майкла Помпео, в свою очередь, заявил, что Вашингтон возмещен таким решением и требует немедленного освобождения своего гражданина.

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал такую реакцию классической игрой на зрителя и «неким жестом по отношению к семье Уилана

«Ну, это классическая игра на зрителя, которая призвана доказать, что в России правосудия не существует, что конкретно против Уилана обвинения сфабрикованы, и что американская сторона все это считает правовым беспределом (…) Но это не более чем сотрясание воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной ситуации», - сказал он.

Косачев отметил, что сама по себе такая оценка «не выдерживает никакой критики, судебное разбирательство, а до этого следствие было тщательным, всесторонним, все его детали хорошо известны».

При этом политик не исключил поиск выхода из соответствующих ситуаций, но «в рамках известных конструкций, связанных с оказанием правовой помощи, выдачей осужденных, возможно, обменом этих обсужденных». «Есть много вариантов, кроме одного, абсолютно неприемлемого и недопустимого – подвергать сомнению и комментировать решение судебных инстанций», - заключил сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU