2020-06-15T21:37:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Вашингтон обвинил КНР и ВОЗ в разрастании коронавируса в пандемию

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон обвинил КНР и ВОЗ в разрастании коронавируса в пандемиюВашингтон обвинил КНР и ВОЗ в разрастании коронавируса в пандемиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конгрессе Соединённых Штатов обвинили Китай и Всемирную организацию здравоохранения в разрастании коронавирусной инфекции из эпидемии в пандемию.

Лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что Пекин несет ответственность за распространение коронавируса, а ВОЗ за «политизированные решения».

«После нескольких месяцев расследования стало совершенно ясно, что сокрытие коронавируса Китайской коммунистической партией, особенно в первые дни вспышки, сыграло значительную роль в превращении того, что могло бы быть местной эпидемией, в глобальную пандемию», - заявил конгрессмен, сославшись на свой доклад, который стал результатом «нескольких месяцев детальных исследований»

По его словам, ВОЗ усугубила ситуацию, «игнорируя предупреждения о серьезности вируса»

Напомним, когда президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон прекращают все отношения с ВОЗ, он заодно обвинил организацию и Китай в распространении коронавирусной инфекции. По его словам, мир сегодня страдает от «неправомерных действий китайского правительства». При этом ранее американский лидер заявил, что не верит в то, что Пекин сам мог преднамеренно «выпустить» коронавирус за пределы страны, но продолжает верить, что именно КНР «сделали эту ужасную вещь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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