Турция объяснила перенос визита российской делегации

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:25:51+03:00

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У Москвы и Анкары нет принципиальных разногласий по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу в Стамбул перенесли по другой причине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и отметил, что обсудил этот вопрос со своим российским коллегой поговорили по телефону с Лавровым и решили перенести встречу

«Просто для установления продолжительного перемирия в Ливии нужно больше обсудить его детали, с участием ливийской стороны, в том числе, для проработки дальнейших шагов. Мы поговорили по телефону с Лавровым и решили перенести встречу», - сообщила глава турецкого МИД.

Чавушоглу уточнил, что визит российской делегации в Анкару был отложен из-за необходимости продолжить технические переговоры для достижения постоянного прекращения огня в Ливии. «В следующем периоде нам необходимо предпринять шаги для обеспечения постоянной стабильности», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, Сергей Шойгу и Сергей Лавров должны были посетить Турцию в минувшее воскресенье, 14 июня, для проведения с коллегами консультаций по региональной проблематике, которая представляет взаимный интерес. Однако позже в МИД РФ сообщили, дату переговоров министров согласуют дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU