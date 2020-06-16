2020-06-15T22:01:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 16 июня 2020: почти 70 литров плазмы с антителами, открытие музеев и стоматологических клиник

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-19 в Москве на 16 июня 2020
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусом в Москве продолжает снижаться с каждым днем. За последние сутки в столице выявили у 1359 новых случаев (для сравнения, днем ранее было 1477 заболевших).

Всего за период пандемии в Москве заболели коронавирусом 207 264 человек. Почти 60%, 123000 человек, уже выздоровели.

Все они после двухнедельного карантина могут стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу. В Москве уже заготовлено более 680 литров плазмы от доноров. Об этом Сергей Собянин рассказал во время посещения отделения переливания крови Городской клинической больницы № 52.. Тест на антитела совершенно бесплатно могут сдать все москвичи.

Тем временем столица готовится к очередной волне снятия карантинных ограничений. Уже сегодня, 16 июня, заработали стоматологические клиники и музеи. Правда билеты пока можно покупать только онлайн.

Медики же продолжают разгадывать симптоматику нового вируса. В интервью «КП» врач эндокринолог рассказал, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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