Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 июня 2020: открыта запись в МФЦ

16 Июнь 2020 2020-06-15T22:17:26+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 16 июня 2020

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В Подмосковье за последние сутки выявили 689 заболевших коронавирусом. Это рекордно низкие данные, которые говорят о том, что ситуация стабилизируется. Всего же заболели в регионе за период пандемии 50 042 человека.

- По выявленным случаям коронавируса лидирует за сутки Домодедово – 52 случай инфицирования, на втором месте Орехово-Зуево – 42 случая, на третьем месте Раменское и Сергиев Посад – по 41 случаю, - сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Победили коронавирус за весь период эпидемии 17 422 человека. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- Коронавирус пока никуда не ушел, поэтому посещение медучреждений возможно только в масках и перчатках. Интервал между записью к специалистам будет 30 минут, на входе обязательный контроль температуры, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, что в Подмосковье с 12 июня открылись летние веранды, с 15 июня открыта запись в МФЦ (через сайт «Госуслуги»). А также начали действовать каршеринг, социальные карты, возобновилось проведение демонстрационных экзаменов в колледжи

В Подмосковье с 12 мая действует масочный режим. Носить маски просят во всех общественных местах (магазинах, салонах красоты и других). А с 1 июля откроются городские пляжи.

ИСТОЧНИК KP.RU