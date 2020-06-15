WSJ сообщила о задолженности турецких компаний перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов

15 Июнь 2020 2020-06-15T22:20:23+03:00

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Ряд турецких компаний задолжали «Газпрому» в общей сложности около 2 миллиардов долларов

Как передает Wall Street Journal со ссылкой на источники, российской компании задолжали семь частных турецких импортеров, которые заключили с «Газпромом» сделки на закупку природного газа по механизму take-or-pay, то есть с условием «бери-или-плати». По информации издания, они выбрали менее 15% от согласованных объемов покупки и не выполнили платежные обязательства, которые возникли из-за закупки недостаточного количества.

Газета уточняет, что сейчас эти фирмы ведут переговоры с «Газпромом» для того, чтобы найти решение без судебных разбирательств. Источники Wall Street Journal предположили, что данный вопрос будут обсуждать на государственном уровне, существует риск, что частные компании не смогут самостоятельно погасить такой долг.

По данным издания, в соответствии с контрактами компании обязались закупить 10 миллиардов куб. м газа в 2019 году по цене от 250 до 300 долларов за тысячу куб. м. Некоторые государственные турецкие банки открыли аккредитивы в пользу «Газпром», который теперь владеет аккредитивами на сумму около 600 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU