2020-06-15T23:54:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1359 человекЧисло инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1359 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 52 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки COVID-19, по последним данным, в столице зафиксировано уже 207264 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1359 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 123240 пациентов, за сутки – 1549.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 40,8% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% – от 46 до 65, 10,7% – от 66 до 79 лет, 5,9% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 7,3% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает, что коронавирус остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, телефон работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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