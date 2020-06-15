2020-06-15T22:33:12+03:00
Происшествия

Найдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное море

Личность погибшего не будет обнародована, пока о случившемся не сообщат родственникам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Найдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное мореНайдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пилот американский истребитель F-15, который потерпел крушение в Северном море, погиб. Об этом сообщили представители 48-го истребительного авиаполка ВВС США и отметили, что личность погибшего не будет обнародована, пока о случившемся не узнают родственникам.

«Тело пилота, упавшего F-15C Eagle из 48-го истребительного крыла обнаружено, подтверждена его гибель. Это трагическая потеря для 48-го истребительного крыла, мы выражаем глубочайшие соболезнования семье пилота и 493-й истребительной эскадрилье», — говорится в сообщении авиаполка.

Как писал сайт kp.ru, самолет потерпел крушение в 9.40 утра по местному времени (около 11 часов по-Москве). Согласно данным с радаров, истребитель долго кружил над морем, и при попытке вернуться к берегу упал в воду. ЧП произошло у побережья английского графства Йоркшир на севере Англии.

Пилот совершал учебный вылет. Причина катастрофы устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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