2020-06-15T23:04:51+03:00
Общество

Коллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу Ефремову

Актеры театра попросили не впадать в крайность осуждения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу ЕфремовуКоллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу ЕфремовуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коллектив театра "Современник" призвал проявить великодушие и не впадать в крайность осуждения, обсуждая аварию, виновником которой стал актер Михаил Ефремов

"Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать", - передает РИА Новости слова коллектива, который отметил, что Ефремов всегда был и остается неотъемлемой частью "Современника".

Актеры призвали не давать разрастаться агрессии и негативной энергии. "Милосердие - это величайший дар", - отметили они

Случившуюся аварию в "Современники" назвали огромной трагедией и "общей болью, которую невозможно выразить". Театр также приносит свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.

Напомним, Ефремову предъявили обвинение за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Теперь артиста могут отправить в колонию на 12 лет. На данный момент актер остается под подпиской о невыезде на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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