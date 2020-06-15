2020-06-15T22:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

Компания-разработчик отмечает, что внедрение препарата в производство будет зависеть от множества факторов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в РоссииСтали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания «Биокад» совместно с государственным научным центром «Вектор» смогут развернуть производство вакцины от коронавирусной инфекции нового типа к концу осени или к началу зимы текущего года.

«К концу осени - началу зимы должны быть развернуты какие-то производственные мощности для того, чтобы начать эту вакцину выпускать», - сообщил гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он также рассказал, что после получения разрешения на клинические испытания, которые запланированы на начало августа, внедрение вакцины в производство будет зависеть от ряда факторов.

Дмитрий Морозов также обратил внимание на наличие как оптимистического сценария, так и пессимистического. По его словам, все будет зависеть от групп, которые будут участвовать в этом испытании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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