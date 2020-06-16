16 Июнь 2020 2020-06-15T23:55:47+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1359 человек Фото: Александр ГЛУЗ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года составило 207264 человека. За минувший день медики выявили 1359 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

С начала вспышки COVID-19, по последним данным, полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 123240 пациентов, а за последний день врачи выписали 1549 благополучно излечившихся пациентов. От пневмонии и других осложнений заболевания за сутки скончались 52 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, общее число жертв инфекции в городе возросло до 3386 человек.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, напомнив, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781485" frameborder="0"></iframe> Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снятие ограничений из-за коронавируса в Москве с 16 июня 2020: что заработает и будет открыто

Сергей Собянин объявил о снятии ограничений из-за коронавируса в Москве. С 16 июня 2020 года заработают стоматологии и музеи (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Собянин: в Москве заготовлено более 680 литров плазмы от доноров, переболевших коронавирусом

Мэр города рассказал, как расширят применение плазмы крови при лечении COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU