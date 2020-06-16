2020-06-15T23:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года составило 50042 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число заболевших коронавирусом в Подмосковье на 16 июня составило 50042 человекаЧисло заболевших коронавирусом в Подмосковье на 16 июня составило 50042 человекаФото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусом в Подмосковье на 16 июня 2020 года составило 50042 человека. За минувший день медики выявили 689 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

С начала вспышки COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Московской области полностью выздоровели и выписались из больниц 17422 пациента, а за прошлый день врачи выписали 849 благополучно излечившихся пациентов. От пневмонии и других осложнений заболевания за сутки скончались 12 пациентов подмосковных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, общее число жертв инфекции в регионе возросло до 690 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ситуация с коронавирусной инфекцией в Подмосковье стабилизируется, число вылечившихся растет с каждым днем, а количество новых случаев заражения, постепенно открываются магазины, парки и парикмахерские.

Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

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Губернатор Московской области рассказал, что сейчас ведется подготовка к открытию (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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