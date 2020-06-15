2020-06-15T23:53:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 3386 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число умерших из-за коронавируса в столице возросло до 3386 человекЧисло умерших из-за коронавируса в столице возросло до 3386 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 52 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 3386 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 52 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 207264 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1359 новых заразившихся. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 123240 пациентов, за сутки – 1549.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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