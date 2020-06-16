Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте не находился в розыске

16 Июнь 2020 2020-06-16T00:56:47+03:00

Сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил ДТП, когда в них начал стрелять прохожий. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Нападавший также не привлекался к уголовной ответственности [видео]

Изменить размер текста: A A

Ратмир Галаев, который днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве ранил двух сотрудников ДПС, не находился в розыске и никогда ранее к уголовной ответственности не привлекался. Об этом в отчет на запрос от столичных коллег сообщили в республиканском МВД.

«В МВД по республике поступил запрос из Москвы. Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), не было уголовного преследования и он не находился в розыске», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Собеседник агентства добавил, что родственников «стрелка с с Ленинского проспекта» вызвали на допрос в региональный Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ). По его словам, дядя Галаева ранее занимал пост министра имущественных отношений региона, а родной брат работает в правоохранительных структурах Ингушетии. С обоими сейчас беседуют в ЦПЭ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, при обыске в съёмной московской квартире стрелка оперативники обнаружили экстремистские материалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785057" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время стрельбы на Ленинском проспекте ранены двое полицейских

Как сообщают очевидцы, стрелок находился в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU