Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте не находился в розыске
Ратмир Галаев, который днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве ранил двух сотрудников ДПС, не находился в розыске и никогда ранее к уголовной ответственности не привлекался. Об этом в отчет на запрос от столичных коллег сообщили в республиканском МВД.
«В МВД по республике поступил запрос из Москвы. Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), не было уголовного преследования и он не находился в розыске», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Собеседник агентства добавил, что родственников «стрелка с с Ленинского проспекта» вызвали на допрос в региональный Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ). По его словам, дядя Галаева ранее занимал пост министра имущественных отношений региона, а родной брат работает в правоохранительных структурах Ингушетии. С обоими сейчас беседуют в ЦПЭ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, при обыске в съёмной московской квартире стрелка оперативники обнаружили экстремистские материалы.
Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.
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Как сообщают очевидцы, стрелок находился в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU