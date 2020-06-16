В МИД России высказались об очередных антироссийских выходках на Украине

16 Июнь 2020 2020-06-16T01:40:34+03:00

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В День России, 12 июня, Киев отметился «очередными отвратительными антироссийскими выходками»: в частности, на фасаде здания российского посольства в украинской столице появились световые проекции оскорбительных изображений русофобского содержания. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на его сайте в понедельник.

«Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU