В МИД России высказались об очередных антироссийских выходках на Украине
В День России, 12 июня, Киев отметился «очередными отвратительными антироссийскими выходками»: в частности, на фасаде здания российского посольства в украинской столице появились световые проекции оскорбительных изображений русофобского содержания. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на его сайте в понедельник.
«Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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