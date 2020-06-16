2020-06-16T01:40:34+03:00
Политика

В МИД России высказались об очередных антироссийских выходках на Украине

Российское ведомство отметило «креативность» контрразведки СБУ, 12 июня разместившей свою эпиблему на зданиях возле консульств РФ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. Фото: Артем Геодакян/ТАССПосольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

В День России, 12 июня, Киев отметился «очередными отвратительными антироссийскими выходками»: в частности, на фасаде здания российского посольства в украинской столице появились световые проекции оскорбительных изображений русофобского содержания. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на его сайте в понедельник.

«Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 городов России из-за коронавируса отменили Парад Победы
В МИД России высказались об очередных антироссийских выходках на Украине
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 июня 2020: почти 70 литров плазмы с антителами, открытие музеев и стоматологических клиник
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте не находился в розыске
При обыске в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистские материалы
В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом
Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня
Стали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в России
Коллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу Ефремову
Найдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное море
WSJ сообщила о задолженности турецких компаний перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов
Названа новая дата церемонии вручения премии «Оскар-2021»