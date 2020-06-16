Число заразившихся коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человек, выздоровели 3,8 миллиона
С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник восемь миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»