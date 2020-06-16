Число заразившихся коронавирусом в мире превысило восемь миллионов

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:34:19+03:00

С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человек Фото: REUTERS

С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человек, выздоровели 3,8 миллиона

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник восемь миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU