2020-06-16T02:34:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило восемь миллионов

С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человек, выздоровели 3,8 миллиона
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С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человекС начала пандемии из-за COVID-19 умерли 435,5 тысячи человекФото: REUTERS
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник восемь миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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