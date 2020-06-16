2020-06-16T03:22:08+03:00
Политика

МИД России: Приговор Уилану не слишком суров, в США шпион получил бы больше

Накануне суд приговорил обвиняемого в шпионаже американца к 16 годам колонии строгого режима
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режимаМосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режимаФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел России ответили на обвинения в «затягивании» процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Полом Уиланом и вынесении ему «слишком сурового» приговора. В МИД напомнили, что в США и других западных странах предусмотрено гораздо более строгое наказание за подобные деяния – «десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования».

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 15 июня, Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Иностранца с гражданством США, Великобритании, Ирландии и Канады в конце 2018 года задержали с поличным в его номере столичной гостиницы «Метрополь». В частности, в ходе обыска после встречи с русским контактом американского шпиона в номере был обнаружен «электронный носитель» – флешка, на которой под грифом «секретно» находился список сотрудников российской спецслужбы.

«Считаем абсурдными и необоснованными звучавшие в западных СМИ обвинения в «затягивании» процесса, который стартовал 30 марта. Как известно, сам Пол Уилан на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего», - говорится в комментарии МИД России.

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По данным WР, Пол Уилан в 2004 и 2006 годах принимал участие в иракской кампании, дослужился до штаб-сержанта, но его уличили в кражах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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