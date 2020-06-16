2020-06-16T03:47:43+03:00
В мире

КНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону

Северная Корея намерена «превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зонуКНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зонуФото: REUTERS
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Северная Корея заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону. Об этом в ночь на вторник, 16 июня, со ссылкой на заявление Генштаба Корейской народной армии (КНА) сообщил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что военные КНДР внимательно наблюдают за южными соседями, а «отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже». Поэтому КНА, как указано в его заявлении, рассматривает «план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом». Такие намерения в КНДР объясняют стремлением «превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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