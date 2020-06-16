2020-06-16T04:37:56+03:00
Коронавирус Covid-19

По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут более 200 тысяч человек

К такому выводу пришли в Институте систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Предыдущие подсчеты прогнозировали около 170 тысяч смертей от коронавируса в СШАПредыдущие подсчеты прогнозировали около 170 тысяч смертей от коронавируса в СШАФото: REUTERS
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По подсчетам американских специалистов, число жертв коронавируса в Соединенных Штатах к началу октября может превысить 200 тысяч. Об этом говорится в отчете Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Эксперты проанализировали смертность в стране от заболевания COVID-19 и на основании своих исследований подсчитали: к 1 октября из-за коронавирусной инфекции умрут 201129 американцев. Предыдущие подсчеты прогнозировали 169890 смертей к этой дате, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по распространению коронавируса Штаты занимают первое место в мире. По данным портала Worldometers, на сегодняшний день в стране заразились почти 2,1 миллиона граждан, скончались около 118,3 тысяч, выздоровели 889,8 тысячи пациентов.

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии только через год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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