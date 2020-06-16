По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут более 200 тысяч человек
По подсчетам американских специалистов, число жертв коронавируса в Соединенных Штатах к началу октября может превысить 200 тысяч. Об этом говорится в отчете Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.
Эксперты проанализировали смертность в стране от заболевания COVID-19 и на основании своих исследований подсчитали: к 1 октября из-за коронавирусной инфекции умрут 201129 американцев. Предыдущие подсчеты прогнозировали 169890 смертей к этой дате, передает агентство Reuters.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по распространению коронавируса Штаты занимают первое место в мире. По данным портала Worldometers, на сегодняшний день в стране заразились почти 2,1 миллиона граждан, скончались около 118,3 тысяч, выздоровели 889,8 тысячи пациентов.
Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии только через год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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