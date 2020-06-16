Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:59:25+03:00

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В Белом доме раскрыли некоторые подробности указа о реформе американской полиции, который президент США Дональд Трамп обещал подписать во вторник, 16 июня.

Как рассказал журналистам во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель вашингтонской администрации, документ «обяжет отделения полиции принимать более строгие правила применения силы полицейскими».

Кроме того, президентский указ, по его словам, должен привести к более активному обмену информацией между госструктурами, что позволит не брать на работу в правоохранительные органы людей, чье прошлое не было изучено до мелочей. Также документ преследует еще несколько целей, в частности, – «стимулировать применение самых лучших практик» и «сблизить полицию с людьми».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о необходимости масштабных преобразований в полиции в США заговорили после массовых протестов, вызванных гибелью афроамериканцев при задержании стражами порядка – Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Рейшарда Брукса в Атланте (штат Джорджия).

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ИСТОЧНИК KP.RU