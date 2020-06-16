2020-06-16T04:59:25+03:00
В мире

Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы

Ранее президент США объявил, что он подпишет документ 16 июня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полицииПрезидент США Дональд Трамп объявил журналистам, что намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полицииФото: REUTERS
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В Белом доме раскрыли некоторые подробности указа о реформе американской полиции, который президент США Дональд Трамп обещал подписать во вторник, 16 июня.

Как рассказал журналистам во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель вашингтонской администрации, документ «обяжет отделения полиции принимать более строгие правила применения силы полицейскими».

Кроме того, президентский указ, по его словам, должен привести к более активному обмену информацией между госструктурами, что позволит не брать на работу в правоохранительные органы людей, чье прошлое не было изучено до мелочей. Также документ преследует еще несколько целей, в частности, – «стимулировать применение самых лучших практик» и «сблизить полицию с людьми».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о необходимости масштабных преобразований в полиции в США заговорили после массовых протестов, вызванных гибелью афроамериканцев при задержании стражами порядка – Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Рейшарда Брукса в Атланте (штат Джорджия).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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