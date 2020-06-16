2020-06-16T05:16:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в больницах КНР находится 210 пациентов с COVID-19, никто не умер
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Китайские медики за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусомКитайские медики за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
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Китайские медики за прошедшие сутки выявили в материковой части страны 40 случаев инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР..

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай был обнаружен коронавирус. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.

Кроме того, заместитель главы района Фэнтай лишился своего поста, а вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая привела к вспышке заболевания COVID-19 на рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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