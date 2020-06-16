В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Китайские медики за прошедшие сутки выявили в материковой части страны 40 случаев инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР..
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай был обнаружен коронавирус. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.
Кроме того, заместитель главы района Фэнтай лишился своего поста, а вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая привела к вспышке заболевания COVID-19 на рынке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса
Целый район Пекина заблокировали, как когда-то Ухань (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU