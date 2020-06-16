Япония собирается отказаться от развертывания американских комплексов ПРО

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:57:39+03:00

Вопрос о размещении ПРО Aegis Ashore будут обсуждать в Совбезе и правительстве страны

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Япония может отказаться от развертывания наземных американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на своей территории по нескольким причинам.

Во-первых, ракеты очень дорогие, а Токио сейчас переживает не самые лучшие времена. Во-вторых, у японских военных вызывает большие сомнения техническая сторона: по их мнению, программное обеспечение комплексов нуждается в модификации, и нет никаких гарантий, что сами Aegis Ashore безопасны для местного населения.

Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно, сообщив, что ведомство намерено приостановить процесс размещения комплексов ПРО США. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в Совбезе и правительстве страны.

По мнению главы японского МИД Тосимицу Мотэги, приостановка развертывания американских систем Aegis Ashore не должна испортить отношения Токио с Вашингтоном.

«Я не думаю, что нынешнее решение каким-либо образом повлияет на сотрудничество с США», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально предполагалось, что к 2023 году комплексы разместят на двух полигонах Вооруженных сил Японии на севере и юго-западе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU