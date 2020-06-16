2020-06-16T07:56:28+03:00
Общество

Последние новости на утро 16 июня 2020: 13 городов России отменили Парад Победы из-за коронавируса

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 16 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 16 июня 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 16 июня 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 13 крупных городах России решили отменить проведение парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения стала сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Власти этих городов говорят, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет проводить массовые мероприятия, даже такие значимые, как торжества по случаю 75-летия Победы.

Парада 24 июня не будет в Белгороде, Вологде, Курске, Нижнем Тагиле, Орле, Пензе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Саранске, Челябинске, Якутске и Ярославле.

В Минобороны рассказали, что вакцинация первой группы добровольцев, вызвавшихся для испытаний разрабатываемого препарата от коронавируса, пройдет уже в ближайшие дни. Основная цель вакцинации первых участников клинических испытаний – проверка безопасности и переносимости компонентов препарата.

Тем временем стало известно, что Япония может отказаться от развертывания американских комплексов ПРО Aegis Ashore на своей территории по нескольким причинам. Во-первых, ракеты очень дорогие, а Токио сейчас переживает не самые лучшие времена. Во-вторых, у японских военных вызывает большие сомнения техническая сторона: по их мнению, программное обеспечение комплексов нуждается в модификации, и нет никаких гарантий, что сами Aegis Ashore безопасны для местного населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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