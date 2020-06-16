Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по "Современнику"
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал реакцию "Современника" на ДТП с Ефремовым.
Авария, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров, произошла 8 июня. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Захарова.
В театре, где служит Михаил Ефремов, случившееся прокомментировали только 15 июня. Недельное молчание объяснили "шоком и попыткой осмыслить происходящее". Коллеги выразили соболезнования семье погибшего, пожелали "сил и мужества пережить утрату". Стойкости пожелали и Ефремову, который "останется неотъемлемой частью театра". Общество же в "Современнике" попросили не становиться судьями, не клеймить.
- Важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться,- сказано в заявлении.
Владимир Соловьев не оценил посыл и написал в соцсетях:
- Лучше бы они продолжали молчать.
Сайт kp.ru писал о новых подробностях смертельного ДТП, в тот вечер Ефремов узнал о смерти друга. За руль актер сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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