2020-06-16T07:28:53+03:00
Общество

Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по "Современнику"

Недельное молчание по поводу смертельного ДТП в театре объяснили "шоком и попыткой осмыслить" происходящее
Юлия САЛЬНИКОВА
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В театре пожелали стойкости семье погибшего и самому Ефремову Фото: Роман Канащук, ТАССВ театре пожелали стойкости семье погибшего и самому Ефремову Фото: Роман Канащук, ТАСС
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал реакцию "Современника" на ДТП с Ефремовым.

Авария, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров, произошла 8 июня. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Захарова.

В театре, где служит Михаил Ефремов, случившееся прокомментировали только 15 июня. Недельное молчание объяснили "шоком и попыткой осмыслить происходящее". Коллеги выразили соболезнования семье погибшего, пожелали "сил и мужества пережить утрату". Стойкости пожелали и Ефремову, который "останется неотъемлемой частью театра". Общество же в "Современнике" попросили не становиться судьями, не клеймить.

- Важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться,- сказано в заявлении.

Владимир Соловьев не оценил посыл и написал в соцсетях:

- Лучше бы они продолжали молчать.

Сайт kp.ru писал о новых подробностях смертельного ДТП, в тот вечер Ефремов узнал о смерти друга. За руль актер сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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