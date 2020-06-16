В США аннулировали разрешение на использование «лекарства Трампа» для больных с коронаиврусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:07:29+03:00

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В Управлении по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) аннулировали разрешение на использование гидроксихлорохина для больных коронавирусом.

Этот препарат активно "рекламировал" президент Дональд Трамп, он даже признался, что употребляет его, чтобы не заразиться. Однако, в Управлении оценили результаты исследований и заявили, что лекарство "не соответствует критериям" и не эффективно.

- Больше не имеет смысла полагать, что пероральные составы HCQ и CQ могут быть эффективными при лечении COVID-19, а также нет оснований полагать, что потенциальные преимущества этих продуктов перевешивают потенциальные риски,- заявил главный ученый FDA Дениз Хинтон, его слова приводит CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU