Бизнесмены назвали основные плюсы и минусы удаленки

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:23:10+03:00

Большинство работодателей планируют сохранить дистанционный формат работы и после пандемии Фото: Евгения ГУСЕВА

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Большинство российских компаний после окончания пандемии не намерены отказываться от дистанционного формата работы. 74 процента опрошенных работодателей отметили, что сохранят данный формат полностью или частично. Такие данные озвучил аналитический центр «Битрикс24».

59% опрошенных намерены частично вернуть работников в офисы, а 15% - наоборот перевести всех на дистанционный труд.

При этом работодатель видит в данном формате больше плюсов, чем минусов.

Среди положительных моментов отмечается сокращение расходов на питание для сотрудников (50%), возможность подобрать специалиста из любой точки страны, независимо от региона размещения бизнеса (29%). На отсутствие платы за аренду офиса указали 21% респондентов.

Есть у данного формата труда и минусы.

В первую очередь это невозможность реального общения между сотрудниками (43%) и сложности контроля за удаленным сотрудником (28%).

Всего в опросе приняли участие 625 российских компаний, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в дистанционный формат планируют перевести выплат различных пособий. Для этого регионы получат доступ к базам данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU