Россиянам оплатят 90 процентов расходов при переводе машин с бензина на газ

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:59:13+03:00

Раньше правительство субсидировало только 30 процентов переоборудования, теперь - 60 процентов

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Предложено увеличить субсидии по переоборудованию автомобилей с бензина на газ. Часть расходов граждан и предпринимателей возьмет на себя правительство, еще часть - "Газпром".

Инициатива принадлежит министру энергетики Александру Новаку, сообщает РБК.

Антикризисная мера включает в себя увеличение размера субсидии на перевод автомобиля с бензина на газ в два раза - с 30 до 60 процентов. Еще 30 процентов по компенсации затрат берет на себя "Газпром".

Таким образом, владелец автомобиля получает скидку в 90 процентов, ему нужно будет оплатить только 10 процентов от стоимости замены оборудования. Сам по себе перевод машины на газ дает экономию на топливо, по оценке министра, на 60-65 процентов снижаются траты владельца автомобиля на бензин и дизель.

Предложение Новак отправил вице-премьеру Юрию Брисову, как сообщили представители последнего - в правительстве поддержали инициативу.

Ранее президент Владимир Путин призывал использовать машины на газу - "голубое топливо" считается более экологичным.

ИСТОЧНИК KP.RU