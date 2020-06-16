2020-06-16T08:52:11+03:00
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов после ДТП находится в "тяжелом состоянии" - душевном и физическом

За медицинской помощью артист, находящийся на домашнем аресте, не обращается
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер записал видео, чтобы извиниться перед семьей погибшегоАктер записал видео, чтобы извиниться перед семьей погибшегоФото: Кадр видео
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Адвокат Эльман Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова.

С момента смертельной аварии, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров, прошло больше недели. По решению суда актер, севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находится на домашнем аресте. По словам адвоката чувствует Ефремов себя плохо, но за медицинской помощью не обращается.

- Очень тяжелое состояние,- рассказал "Пятому каналу" Пашаев. - Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать (вызывать врачей - прим.ред), потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело.

В день рокового ДТП, как выяснилось, у актера умер друг. Говорят, что именно по этой причине Ефремов и напился вечером 8 июня.

Защита артиста пытается связаться с потерпевшей стороной, чтобы предложить помощь. Но те через журналистов заявили, что требуют максимального наказания и не готовы идти ни на какие сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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