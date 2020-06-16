2020-06-16T09:08:07+03:00
Экономика

30 процентов кафе и ресторанов рискуют не пережить кризис

Число официально зарегистрированных безработных превысило 2,4 млн человек, еще столько же незарегистрированных
Елена АКИМОВА
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30 процентов кафе и ресторанов не откроются после пандемии30 процентов кафе и ресторанов не откроются после пандемииФото: Евгения ГУСЕВА
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Более 30 процентов кафе и ресторанов могут не открыться этим летом. Таков последствия коронавируса, режим вынужденного простоя смогли пережить немногие. Такие данные озвучил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

Анализируя ситуацию в отрасли, эксперт отметил, что проблема состоит в выполнении всех требований, которые помогут обезопасить людей. В целом это сделать удается, но требует дополнительных финансовых вливаний.

- Оборотных средств не хватает. Правительство оказывает поддержку бизнесу, но многие рестораны или кафе не переживут этот кризис, — комментирует Мурычев «Известиям».

Бизнесмены пытаются свести концы с концами, россияне, оставшиеся без работы, ждут, когда появится возможность трудоустроиться. Официально безработными стали 2,4 млн человек, еще порядка двух миллионов лишились работы, но не встали на учет в центры занятости.

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шамков уверен, что на восстановление рынка труда уйдет не меньше трех месяцев.

При этом правительству скорее всего придется принять новые меры поддержки бизнеса, чтобы увеличить количество рабочих мест.

Тем временем в Москве постепенно снимают введенные ранее ограничения. С 16 июня начался второй этап послаблений, в городе возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. В компании «Биокад» сообщили, что до конца лета должны быть завершены доклинические испытания вакцины. При этом Минобороны уже в ближайшие дни планирует вакцинировать первую группу добровольцев, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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