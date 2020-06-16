Техрегламент об алкоголе притормозят на три года

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:27:27+03:00

Техрегламент по алкоголю предложили перенести на год Фото: Алексей БУЛАТОВ

За этот срок экономика страны должна полностью оправиться от последствий коронавируса

Изменить размер текста: A A

Новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» предложили перенести на более поздний срок. Документ начнет действовать в 2022 году, то есть на год позже намеченного срока.

За это время экономика страны должна будет оправиться от последствий пандемии коронавируса.

В Минфине отметили, что если удастся добиться переноса сроков, то в техрегламент внесут многочисленные поправки, необходимые алкогольной промышленности. Например, пивовары призывают не вводить послабления касающиеся состава пенного напитка. Норма, позволяющая заменять до 50 процентов солода другими компонентами не только снизит качество продукта, но и сделает его опасным для потребителя.

Техрегламент касается производства всех алкогольных напитков и регламентирует оборот спиртного. Документ будет действовать на территории всех стран ЕАЭС. Планируемая дата вступления – 9 января 2021 года.

В пресс-службе Евразийской комиссии (ЕЭК) «Известиям» пояснили, что пока не получали документа о переносе сроков.

В свою очередь в пресс-службе Минфина отметили, что подобные решения не принимаются на уровне одной страны – этот процесс требует всестороннего обсуждения, сообщает телеканал "360".

— Сейчас подготовлен проект изменений в техрегламент на основе согласованных предложений Экспертного совета при РАР, включающего всех представителей алкогольной отрасли, — уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU