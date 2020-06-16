2020-06-16T09:27:27+03:00
Экономика

Техрегламент об алкоголе притормозят на три года

За этот срок экономика страны должна полностью оправиться от последствий коронавируса
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Техрегламент по алкоголю предложили перенести на годТехрегламент по алкоголю предложили перенести на годФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» предложили перенести на более поздний срок. Документ начнет действовать в 2022 году, то есть на год позже намеченного срока.

За это время экономика страны должна будет оправиться от последствий пандемии коронавируса.

В Минфине отметили, что если удастся добиться переноса сроков, то в техрегламент внесут многочисленные поправки, необходимые алкогольной промышленности. Например, пивовары призывают не вводить послабления касающиеся состава пенного напитка. Норма, позволяющая заменять до 50 процентов солода другими компонентами не только снизит качество продукта, но и сделает его опасным для потребителя.

Техрегламент касается производства всех алкогольных напитков и регламентирует оборот спиртного. Документ будет действовать на территории всех стран ЕАЭС. Планируемая дата вступления – 9 января 2021 года.

В пресс-службе Евразийской комиссии (ЕЭК) «Известиям» пояснили, что пока не получали документа о переносе сроков.

В свою очередь в пресс-службе Минфина отметили, что подобные решения не принимаются на уровне одной страны – этот процесс требует всестороннего обсуждения, сообщает телеканал "360".

— Сейчас подготовлен проект изменений в техрегламент на основе согласованных предложений Экспертного совета при РАР, включающего всех представителей алкогольной отрасли, — уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
Северная Корея взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне
Раненные на Ленинском проспекте полицейские остаются в реанимации
Россиянки стали реже делать аборты
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Техрегламент об алкоголе притормозят на три года
30 процентов кафе и ресторанов рискуют не пережить кризис
Ученые заявили, что дети лучше переносят коронавирус, потому что часто болеют
Россияне задолжали по кредиткам рекордные 139 млрд рублей
Адвокат заявил, что Ефремов после ДТП находится в "тяжелом состоянии" - душевном и физическом
Россиянам оплатят 90 процентов расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнесмены назвали основные плюсы и минусы удаленки
Какие ограничения сняли в Москве с 16 июня 2020: Заработали летние веранды кафе и музеи
В США аннулировали разрешение на использование «лекарства Трампа» для больных с коронаиврусом
Немецкий посол напомнила США причину нахождения американских войск в ФРГ
Ватикан хочет сделать умершего 15-летнего мальчика «святым покровителем Интернета»
Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по "Современнику"
Последние новости на утро 16 июня 2020: 13 городов России отменили Парад Победы из-за коронавируса
После 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни
Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон
В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года составило 123240 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года составило 50042 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 июня 2020: открыта запись в МФЦ
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года составило 207264 человека