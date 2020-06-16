2020-06-16T09:41:32+03:00
Общество

Россиянки стали реже делать аборты

За тринадцать лет показатель сократился в два раза
Елена АКИМОВА
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Россиянки стали реже делать абортыРоссиянки стали реже делать абортыФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Россиянки стали реже искусственно прерывать беременность. За 13 лет показатель сократился в два раза. В 2005 году на аборт решались 4% женщин, а в 2018 этот показатель сократился до 2%. Таковы данные, озвученные Минздравом.

Эксперты уверены, что уменьшение доли абортов связно с финансовым положением. Многие семьи имеют малый доход и появление на свет ребенка окажется непосильным. Женщины уделяют больше внимания контрацепции.

Еще один важный фактор – это появление психологов в женских консультациях. Специалистам удается отговорить от страшного решения примерно 20 процентов рожениц.

- Зачастую женщины сталкиваются с отказом отца ребенка строить семью или хотя бы помогать финансами. Поэтому решаются на аборт. Мало кто задумывается, что государство помогает одиноким матерям: это пособия, различные льготы: от компенсации расходов на питание для ребёнка, скидки на оплату коммунальных услуг и возможности ежегодного лечения ребёнка в санатории до предоставления конверта для новорожденных и комплектов белья и одежды для малыша, - рассказывает NEWS.ru кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

У аборта есть масса негативных последствий. Многие женщины в последствии сталкиваются со сложностями при попытке забеременеть. Особый риск у тех, кто прибегал к кюретажу (выскабливание).

- В процессе данной процедуры удалятся та ткань, которая развивается при формировании беременности, травмируется базальный слой матки. Это может привести к последующим нарушениям при беременности, сбою гормонального статуса женщины, воспалительным заболеваниям органов малого таза и инфекционно-гнойным осложнениям после процедуры. Самым опасным считается медикаментозный аборт, далее идет вакуумная аспирация полости матки, - заключил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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