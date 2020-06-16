2020-06-16T10:03:53+03:00
В мире

Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам

Список "презентов" включал похоронные венки и книгу "Как пережить смерть друга"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сотрудники eBay проявили "удивительный" корпоративный патриотизм для защиты интересов компании. Правда, их инициативность наказуема, возможно, уголовно.

Оказалось, что команда во главе с бывшим директором по глобальной устойчивости компании Дэвидом Харвиллом и бывшим директором по вопросам безопасности Джеймсом Боугом отправляла "криминальные" посылки блогерам. Получателем стала пара из Массачусетса, которая на своей странице критиковала работу eBay.

В ответ на это, им отправляли от eBay "с любовью" посылки с нетривиальным содержанием: окровавленную кожу свиньи, живых тараканов, книгу советов о том, как пережить смерть супруга, похоронный венок, пишет Mirror. Однажды доставили коробку с порнографией на имя супругов, но положили ее у двери соседей, якобы по ошибке.

Следствие сообщает, за парой блогеров даже шпионили.

- Это были решительные, систематические усилия старших сотрудников крупной компании по разрушению жизни пары в Натике, все потому, что они публиковали контент, который руководителям компаний не нравился,- заявил американский прокурор Эндрю Леллинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
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