2020-06-16T10:48:08+03:00
Общество

Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц

В настоящий момент ими оснащены 1,6 тысячи школ в 12 регионах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лицВсе школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лицФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во всех российских школах установят системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Такими камерами оборудованы уже более полутора тысяч школ в 12 регионах.

Такие системы видеонаблюдения помогут усилить безопасность на территории школ, а также отслеживать посторонних людей и посещение занятий школьниками.

Выполнять заказ департаментов образования будет Национальный центр информатизации (НЦИ), сообщает "Ведомости". Там уточнили, что для каждой школы необходимо порядка 20 камер. Они будут установлены в коридорах, залах, снаружи зданий школ и на лестницах. Все элементы системы видеонаблюдения подключены к системе Orwell. В неё интегрирован модуль NtechLab, который и распознаёт лица, находя на территории школы людей, не имеющих права там быть.

Сейчас, в рамках пилотного проекта камерами оборудованы 1 608 школ в 12 российских регионах. Всего установлены 28 тысяч камер. Каждая из них стоит около 10 тысяч рублей.

С помощью платформы Orwell станет возможным выявить возгорание и оставленные предметы, а родители смогут контролировать посещение школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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