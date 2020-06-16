Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц
Во всех российских школах установят системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Такими камерами оборудованы уже более полутора тысяч школ в 12 регионах.
Такие системы видеонаблюдения помогут усилить безопасность на территории школ, а также отслеживать посторонних людей и посещение занятий школьниками.
Выполнять заказ департаментов образования будет Национальный центр информатизации (НЦИ), сообщает "Ведомости". Там уточнили, что для каждой школы необходимо порядка 20 камер. Они будут установлены в коридорах, залах, снаружи зданий школ и на лестницах. Все элементы системы видеонаблюдения подключены к системе Orwell. В неё интегрирован модуль NtechLab, который и распознаёт лица, находя на территории школы людей, не имеющих права там быть.
Сейчас, в рамках пилотного проекта камерами оборудованы 1 608 школ в 12 российских регионах. Всего установлены 28 тысяч камер. Каждая из них стоит около 10 тысяч рублей.
С помощью платформы Orwell станет возможным выявить возгорание и оставленные предметы, а родители смогут контролировать посещение школы.
ИСТОЧНИК KP.RU