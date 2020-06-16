В России за сутки от коронавируса умерли 193 человека
В России за прошедшие сутки умерли 193 пациента с коронавирусом. Такие данные на 16 июня приводит оперштаб.
За весь период скончались 7 284 инфицированных.
Суточный прирост зараженных в стране оказался ниже, чем за предыдущий день. Инфекцию нашли у 8 248 человек за последние 24 часа.
Китайские ученые нашли способ рассчитать индекс иммунитета. Они наблюдали за пациентами, поступившими в больницу с новой формой инфекции. Оказалось, у тех, кто победил болезнь, высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6.
Исследователи из Оксфорда заявили - дети лучше переносят заражение коронавиурсом, потому что их организм "привык" бороться с вирусами. Ведь малыши и подростки, как говорят мамы, "знакомятся с вирусами", они чаще взрослых болеют простудой. В среднем до 12 раз в год. Их иммунитет оказался более подготовленным к попаданию вируса в организм.
ИСТОЧНИК KP.RU