В России за сутки от коронавируса умерли 193 человека

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:19:17+03:00

Суточное число зараженных на 16 июня оказалось ниже, чем за предыдущий день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России за прошедшие сутки умерли 193 пациента с коронавирусом. Такие данные на 16 июня приводит оперштаб.

За весь период скончались 7 284 инфицированных.

Суточный прирост зараженных в стране оказался ниже, чем за предыдущий день. Инфекцию нашли у 8 248 человек за последние 24 часа.

Китайские ученые нашли способ рассчитать индекс иммунитета. Они наблюдали за пациентами, поступившими в больницу с новой формой инфекции. Оказалось, у тех, кто победил болезнь, высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6.

Исследователи из Оксфорда заявили - дети лучше переносят заражение коронавиурсом, потому что их организм "привык" бороться с вирусами. Ведь малыши и подростки, как говорят мамы, "знакомятся с вирусами", они чаще взрослых болеют простудой. В среднем до 12 раз в год. Их иммунитет оказался более подготовленным к попаданию вируса в организм.

ИСТОЧНИК KP.RU