2020-06-16T11:18:54+03:00
Общество

В России предложили оставить только три выходных в Новый год-2021

В Совфеде выступили с такой идеей, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 годуСенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новогодние праздники в 2021 году следует сократить до трёх дней с 1 по 3 января, предложил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор объяснил проект необходимостью компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса. Кутепов направил проект в Министерство труда.

В документе сенатор отмечает, что неделю с 4 по 8 января следует сделать рабочей, оставив выходным 7 января.

- В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января, - приводит РИА Новости фрагмент законопроекта.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. Затем, как сообщал сайт KP.ru, этот срок продлевался до 30 апреля и завершился 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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