2020-06-16T10:55:23+03:00
Общество

В ОНК рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана

Он посетовал, что в рационе не хватает мороженого
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пол Уилан был приговорен к 16 годам лишения свободыПол Уилан был приговорен к 16 годам лишения свободыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана. Гражданин США признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Общественники отмечают, что при вынесении приговора осужденный «не выглядел подавленным». После озвученного решения он тоже сохранил присутствие духа.

- Члены комиссии встретились с Полом Уиланом после вынесения приговора, он не выглядел подавленным. Месяц назад он перенес небольшую операцию и пока испытывает дискомфорт при ходьбе. Но в целом отметил, что чувствует себя хорошо, - рассказали RT в ОНК.

Заключенный отметил, что ему не хватает в рационе мороженого. А еще посетовал, что уже «три месяца не получал писем от родственников, хотя в мае ему разрешили дважды поговорить по телефону с родителями».

Что касается прошения о помиловании, то пока Уилан не дал определенного ответа.

48-летний Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России. Американского шпиона арестовали еще в 2018 году, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер отец Петра Порошенко - Алексей, которого ночью госпитализировали с инсультом
В ОНК рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана
В России предложили оставить только три выходных в Новый год-2021
Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности после взрыва офиса
В России за сутки от коронавируса умерли 193 человека
Жену Зеленского госпитализировали после заражения коронавирусом
Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц
Индекс иммунитета позволит просчитать риск умереть в реанимации
Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Раненные на Ленинском проспекте полицейские остаются в реанимации
Россиянки стали реже делать аборты
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Техрегламент об алкоголе притормозят на три года