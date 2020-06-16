В ОНК рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:55:23+03:00

Он посетовал, что в рационе не хватает мороженого

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В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана. Гражданин США признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Общественники отмечают, что при вынесении приговора осужденный «не выглядел подавленным». После озвученного решения он тоже сохранил присутствие духа.

- Члены комиссии встретились с Полом Уиланом после вынесения приговора, он не выглядел подавленным. Месяц назад он перенес небольшую операцию и пока испытывает дискомфорт при ходьбе. Но в целом отметил, что чувствует себя хорошо, - рассказали RT в ОНК.

Заключенный отметил, что ему не хватает в рационе мороженого. А еще посетовал, что уже «три месяца не получал писем от родственников, хотя в мае ему разрешили дважды поговорить по телефону с родителями».

Что касается прошения о помиловании, то пока Уилан не дал определенного ответа.

48-летний Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России. Американского шпиона арестовали еще в 2018 году, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.

ИСТОЧНИК KP.RU