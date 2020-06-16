2020-06-16T11:35:15+03:00
В мире

Умер отец Петра Порошенко - Алексей, которого ночью госпитализировали с инсультом

Алексей Порошенко умер в одной из клиник Киева
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей ПорошенкоАлексей ПорошенкоФото: facebook.com
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Умер отец Петра Порошенко - Алексей. Его увезли из дома на "скорой" в одну из киевских клиник с инсультом. Утром 16 июня в СМИ появилась информация, что его состояние оценивают как стабильное. Но вскоре самочувствие резко ухудшилось.

Сообщение о смерти Алексея Порошенко появилось на странице фейсбук группы партии ""Европейская солидарность", которую возглавляет бывший украинский президент:

- Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко.

Ему было 84 года, и он первым в семье пошел в политику. Сначала, как депутат партии "Наша Украина", затем от партии "Единство". В 2009 году получил звание Героя Украины за заслуги в аграрной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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