2020-06-16T11:48:56+03:00
Общество

В Госдуме предложили прописать три вида удалёнки в Трудовом кодексе

Законопроект о регулировании удаленной работы внесла Единая Россия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Депутаты предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленкиДепутаты предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленкиФото: Shutterstock
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Депутаты от фракции "Единая Россия" подготовили поправки в Трудовой кодекс о дистанционной форме работы.

Председатель фракции Сергей Неверов сообщил, что в поправке к главе 49.1 ТК предлагается уточнить разделение дистанционной работы на три вида: временная, комбинированная и непосредственно дистанционная работа.

Также в документе предлагают обозначить нормы времени для работы в дистанционном режиме, "чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя", добавил Неверов.

Ранее сайт KP.ru писал о том, каким станет рынок труда после окончания пандемии коронавируса: многие компании сохранят дистанционный формат работы, в странах будет развиваться внутреннее производство продуктов, а соискателям придётся приобрести совершенно новые профессиональные качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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