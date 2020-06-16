Эксперт Роспотребнадзора заявил, что Россия находится на низшей точке распространения коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:54:36+03:00

Эпидемия пошла на спад, подтвердили в Роспотребнадзоре Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре заявили о снижении циркуляции коронавиуруса. Заболеваемость снижается. Напомним, 11 мая считается переломным моментом эпидемии - с этой даты прекратился суточный прирост зараженных.

- В настоящий момент на территории России циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1 процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию – растет иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%,- сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он объяснил, что летом и зимой иммунная система человека работает "максимально эффективно". Поэтому в летние месяцы ожидается спад инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Ученые из Оксфорда утверждают - частые простуды защищают детей от серьезных симптомов коронавируса, их организм легче переносит инфицирование.

ИСТОЧНИК KP.RU