Россия заняла четвертое место по объем продаж автомобилей на европейском рынке

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи новых автомобилей на европейском рынке. По показателям за май 2020 года был составлен список пяти самых востребованных стран-производителей авто.

Первая строчка у Германии. Автодилеры данной страны реализовали 168 148 машин. Этот показатель на 49,5% меньше, чем год назад.

На второй позиции – Италия. Автомобили этой страны неизменно пользуются спросом, было продано 99 711 легковых авто. Показатель хоть и внушительный, но на 49,6% меньше, чем годом ранее.

Третья строчка у Франции - 96 310 автомобилей (–50,3%).

На четвертой позиции находится Россия. Было продано 57 500 единиц автомобилей.

А замыкает пятерку лидеров Испания – дилеры этой страны реализовали 34 337 автомобилей, этот показатель на 97,6% меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в апреле упали на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такую неутешительную статистику приводит Ассоциация европейского бизнеса в России. Объем продаж упал более чем на 100 тысяч машин.

ИСТОЧНИК KP.RU