Россия заняла четвертое место по объем продаж автомобилей на европейском рынке
Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи новых автомобилей на европейском рынке. По показателям за май 2020 года был составлен список пяти самых востребованных стран-производителей авто.
Первая строчка у Германии. Автодилеры данной страны реализовали 168 148 машин. Этот показатель на 49,5% меньше, чем год назад.
На второй позиции – Италия. Автомобили этой страны неизменно пользуются спросом, было продано 99 711 легковых авто. Показатель хоть и внушительный, но на 49,6% меньше, чем годом ранее.
Третья строчка у Франции - 96 310 автомобилей (–50,3%).
На четвертой позиции находится Россия. Было продано 57 500 единиц автомобилей.
А замыкает пятерку лидеров Испания – дилеры этой страны реализовали 34 337 автомобилей, этот показатель на 97,6% меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия».
Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в апреле упали на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такую неутешительную статистику приводит Ассоциация европейского бизнеса в России. Объем продаж упал более чем на 100 тысяч машин.
ИСТОЧНИК KP.RU