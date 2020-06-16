2020-06-16T12:17:53+03:00
Общество

На Ямале построят специализированные инфекционные центры для лечения коронавируса

Власти региона готовятся ко второй волне пандемии
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На Ямале откроют два инфекционных центра для лечения коронавируса: в Салехарде на 100 мест и в Новом Уренгое на 200 мест. Решение об их строительстве принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. Перед строителями стоит задача возвести здания в сжатые сроки: к сентябрю - в столице региона и к октябрю - в Новом Уренгое.

«Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые по такому же принципу здания, как строят военные в разных уголках страны. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям, - пояснил Дмитрий Артюхов. - В центрах будет установлено самое современное оборудование».

Глава региона отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно, и одновременно его переносит большое количество людей. Сейчас в округе создано 1113 коек для лечения коронавирусной инфекции, что в два раза превышает федеральный норматив. Половина коек оборудована кислородом.

Центры будут представлять собой капитальные здания, которые могут быть использованы под различные медицинские нужды. Места для строительства уже определены. В столице округа это территория тепличного комплекса, в Новом Уренгое выбрана площадка, расположенная недалеко от центральной городской больницы. На данный момент заключены контракты на проектирование и строительство объектов. Идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий, начались подготовительные работы на площадках.

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