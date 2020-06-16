Рестораторы объяснили, какие меры будут исполнять на верандах в Москве

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:18:09+03:00

Столики на открытых верандах будут располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Владельцы московских ресторанов рассказали, как будут работать летние веранды после перехода на новый этап снятия ограничений 16 июня.

Среди мер по предотвращению распространения коронавируса будет измерение температуры тела всех посетителе бесконтактными градусниками, а столы будут размещены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В некоторых ресторанах будут специальные разметки для соблюдения социальной дистанции, а в некоторых посетители будут дезинфицировать руки при входе. Столы на верандах будут обрабатывать после каждого посетителя или каждый час. Для мытья посуды многие сети также будут использовать дезинфицирующие средства, сообщает РИА Новости.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сотрудники многих ресторанов будут носить перчатки и маски.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 16 июня в Москве открываются летние веранды кафе и ресторанов; стоматологии для плановых посещений; библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки; риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства для бизнеса, а также стадионы.

ИСТОЧНИК KP.RU