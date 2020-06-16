2020-06-16T12:22:45+03:00
Общество

Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны

Некоторые регионы отказываются от проведения мероприятий 24 июня
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Ветераны предлагают резервную дату для проведения Парада ПобедыВетераны предлагают резервную дату для проведения Парада ПобедыФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Сразу 13 российских городов отказались от проведения Парада Победы 24 июня. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в субъектах.

Без Парада Победы остались Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский и Якутск.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев поддерживает перенос торжественных событий, приуроченных к 75-летию Победы.

- Если к 24 июня ситуация будет стабильная, то нужно проводить парад. Войска готовы, армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать, - комментирует ИА «НСН» Моисеев.

Если же ситуация не нормализуется, то можно использовать несколько резервных дат: 7 сентября 1945 года - парад войск стран-победителей в Берлине - СССР, Америка, Англия, Франция.

- Парад принимал Жуков. В каждой семье кто-то погиб в этой страшной войне. Парад будет, и пройдет "Бессмертный полк". 75 лет победы! Такой даты больше не будет, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто получит субсидию за перевод машины с бензина на газ, пояснил эксперт
В Москве на одной ветке метро осенью снизят стоимость проезда
Фитнес-призрак: Полицейские сняли двигающиеся сами по себе тренажеры
В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись
В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны
На Ямале построят специализированные инфекционные центры для лечения коронавируса
Рестораторы объяснили, какие меры будут исполнять на верандах в Москве
Россия заняла четвертое место по объем продаж автомобилей на европейском рынке
Трамп пожелал своему бывшему советнику Болтону проблем с законом из-за книги
Эксперт Роспотребнадзора заявил, что Россия находится на низшей точке распространения коронавируса
В Госдуме предложили прописать три вида удалёнки в Трудовом кодексе
Умер отец Петра Порошенко - Алексей, которого ночью госпитализировали с инсультом
В ОНК рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана
В России предложили оставить только три выходных в Новый год-2021
Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности после взрыва офиса
В России за сутки от коронавируса умерли 193 человека
Жену Зеленского госпитализировали после заражения коронавирусом
Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц
Шанс выжить в реанимации: Ученые научились рассчитывать индекс иммунитета
Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Раненные на Ленинском проспекте полицейские остаются в реанимации
Россиянки стали реже делать аборты
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Техрегламент об алкоголе притормозят на три года