Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:22:45+03:00

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Сразу 13 российских городов отказались от проведения Парада Победы 24 июня. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в субъектах.

Без Парада Победы остались Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский и Якутск.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев поддерживает перенос торжественных событий, приуроченных к 75-летию Победы.

- Если к 24 июня ситуация будет стабильная, то нужно проводить парад. Войска готовы, армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать, - комментирует ИА «НСН» Моисеев.

Если же ситуация не нормализуется, то можно использовать несколько резервных дат: 7 сентября 1945 года - парад войск стран-победителей в Берлине - СССР, Америка, Англия, Франция.

- Парад принимал Жуков. В каждой семье кто-то погиб в этой страшной войне. Парад будет, и пройдет "Бессмертный полк". 75 лет победы! Такой даты больше не будет, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU