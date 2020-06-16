2020-06-16T12:36:07+03:00
В мире

В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем

В напиток кто-то налил токсическое вещество
Юлия САЛЬНИКОВА
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Случай с отравлением расследуют в полиции Фото: www.facebook.com/nycpbaСлучай с отравлением расследуют в полиции Фото: www.facebook.com/nycpbaФото: facebook.com
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Трое американских полицейских попали в больницу с отравлением отбеливателем.

Всех троих накануне отправили нести службы в Нижний Манхэттен, где проходят акции против расизма. Протесты начались, напомним, после смерти темнокожего американца по имени Джордж Флойд. В его смерти обвиняют офицеров полиции, применивших удушающий прием.

Стычки с полицией стали в США на фоне таких акций привычным делом. Отравление троих офицеров считают чьей-то местью.

- Несколько сотрудников, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в Shake Shack,- сказано в сообщении профсоюза полицейских Police Benevolent Association.

Полицейские сами обратились за медицинской помощью, когда поняли, что в коктейле есть отбеливатель. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в Ассоциации полицейских Нью-Йорка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
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