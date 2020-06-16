В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
Трое американских полицейских попали в больницу с отравлением отбеливателем.
Всех троих накануне отправили нести службы в Нижний Манхэттен, где проходят акции против расизма. Протесты начались, напомним, после смерти темнокожего американца по имени Джордж Флойд. В его смерти обвиняют офицеров полиции, применивших удушающий прием.
Стычки с полицией стали в США на фоне таких акций привычным делом. Отравление троих офицеров считают чьей-то местью.
- Несколько сотрудников, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в Shake Shack,- сказано в сообщении профсоюза полицейских Police Benevolent Association.
Полицейские сами обратились за медицинской помощью, когда поняли, что в коктейле есть отбеливатель. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в Ассоциации полицейских Нью-Йорка.
ИСТОЧНИК KP.RU