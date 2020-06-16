Фитнес-призрак: Полицейские сняли двигающиеся сами по себе тренажеры

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:58:37+03:00

Офицеры столпились вокруг спортплощадки и с восхищением наблюдали за "приведением в отличной физической форме"

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Самым спортивным существом пандемии 2020 года может стать "призрак" из Индии. Пока спортклубы закрыты по всему миру, а на улице тренироваться разрешили только что, да и то не везде, в Индии спортивная площадка не простаивает.

В сеть попало видео тренировки без человека. Оборудование таинственным образом двигалось само по себе, за этим процессом целой толпой наблюдали сотрудники полиции. Кто-то откровенно хихикал, а кто-то достал телефон, чтобы записать "мотивирующее видео" - "приведение" не останавливалось несколько минут.

- В хорошей физической форме, - стали обсуждать ролик, выложенный в Сеть, пользователи.

Видео быстро стало вирусным, что даже индийские звезды не смогли молчать:

В Индии два "призрака" позанимались на тренажерах.

-Люди даже говорят, что, поскольку парк назван в честь Каширама, возможно, именно его призрак устроил тренировку,- приводит комментарий болливудского актера Вивеак Обероя The Sun.

Он признался, что это шутка и попросил на верить в паронормальность происходящего. Того же мнения придерживаются и в местной полиции. Им пришлось разуверить пользователей Сетей, убежденных, что в кадре "призрак в отличной физической форме".

- На оборудование было нанесено слишком много смазки, которая, приведенная в движение механизм,- сообщили в полиции. - Это была чья-то шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU