В Москве на одной ветке метро осенью снизят стоимость проезда

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:00:18+03:00

В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик Фото: REUTERS

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На одной из веток московского метрополитена в сентябре снизят стоимость проезда вне часа пик в качестве эксперимента. Ожидается, что снижение стоимости проезда на определённые части дня поможет перераспределить нагрузку на метрополитен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Такое снижение цен на проезд могут позже применить и на других ветках метро.

- Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку - подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов. Пока готовим технические детали - рассчитываем на запуск пилота в сентябре, - сообщил Ликсутов на едином транспортном портале.

Ликсутов отметил, что такая мера поможет не только снизить нагрузку на метро в час пик, но и помочь горожанам соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в рамках борьбы с коронавирусом с 15 апреля в Москве ввели режим цифровых пропусков для поездок на автомобиле и общественном транспорте, сообщал сайт KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU