А с кем оставить детей? Милонов объяснил, почему нельзя сокращать новогодние выходные

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:17:09+03:00

Отдыхать новогодние каникулы в 2021 году россияне смогут, если предложение Совфеда одобрят, всего три дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил Совету Федерации, где выступили с предложением сократить январские выходные до трех дней, что новый год - семейный праздник еще и из-за школьных каникул.

- Хочу напомнить, что не все в состоянии оплачивать дорогостоящих гувернанток или отправлять детей в Куршавель учиться кататься на сноубордах. Большинство людей школьные каникулы, которые как раз с 30-го по 10-е проводят дома, с детьми и оставлять детей одних дома, а родителей выгонять на работу, тоже тяжеловато,- сказал kp.ru депутат.

Он предложил дать работникам выбор. Семейные люди, у которых есть дети школьного и дошкольного возраста, могли бы отдыхать как и раньше. Трудоголикам или тем, кто может передать ребенка бабушкам, разрешили бы выйти раньше на работу.

- Но лишать детей родителей и бросать их в торговые центры, чтобы они убивали там свой желудок в Макдональдсе, ожидая родителей с работы, это бесчеловечно,- считает Виталий Милонов.

К тому, же он уверен, что сократить новогодние каникулы до трех дней будет сложно, поскольку 1 и 2 января - государственные праздники, 7 число тоже будет выходным днем.

- Всяко там в этом районе появится суббота и воскресенье, и суммарно получится, что праздники неделя. Но неделя – это нормально. Неделя, восемь дней.,- предположил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU